對大陸限縮來台自由行，蔡英文總統今天發表談話，強調幾個月前她就告訴行政部門，選舉即將來臨，中國會以限制觀光客方法作政治操作，並已作好準備。中國在此時作此決策是戰略上很大的錯誤，她要告訴北京當局，把中國觀光客當為政治工具，只會讓台灣人反感。

蔡英文今天發表迴廊談話指出，在幾個月前內部討論的時候，她就告訴行政部門要做好準備，主要是總體經濟穩定持續成長是我們最重要目標，要注意下半年民間消費情況，所以要他們對觀光旅遊、國民旅遊部分作好準備。

她也告訴行政部門，在選舉即將來臨時候，從過去經驗也顯示出來，中國會以限制觀光客方法作政治操作，請行政部門作好萬全準備。

蔡英文感謝行政院和交通部在第一時間把他們預先做好的規劃，在今天行政院會提出來討論，會後會報告這套擴大國民旅遊方案並研議放寬軍公教國旅卡使用等多項方案。

她說，這些目的在更進一步增加消費，擴大內需，這幾年努方開發國際觀光客源已有成效，去年底達到一千一百萬旅客，這是歷史新高，對中國呈觀光客依賴相對降低，國外旅客來源多元均衝，也讓產業結構更健康，能夠抗拒政治操作。

蔡英文表示，行政院門持續提出的方案目標就是讓客源多元均衝，擴大內需增加消費，協助中小型業者升級轉型，這是努方方向。

她強調，中國在此時對此決策是戰略上很大的錯誤，她在台灣各地看到很多來自中國年輕人有機會到台灣走走，看看台灣風土人情、自由風氣、沒有網路限制和生活上的監控，他們在此顯得活潑，自由行是中國年輕人認識台灣最好的方法，也是兩岸交流最自然最真誠部分，現在他們權利被剝奪，她覺得不捨。

對於有人說限縮自由行是精準打擊民進黨要害，蔡英文認為，事實上，這影響的是不分藍綠縣市不分黨派的業者，「我要告訴北京當局，把中國觀光客當為政治工具，只會讓台灣人反感」，觀光不應被政治化，政治化的觀光也不會穩定發展。

(工商 )