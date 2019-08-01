安七炫隨後又被爆和鄭柔美熱戀兩年，但已被否認。（圖／達志影像）

39歲男星安七炫過去是元祖男團H.O.T成員，今(1日)網上流出他與小11歲的車模韓佳恩（藝名禹宙安）濕吻影片，安七炫所屬SM娛樂澄清兩人確實交往，但幾年前已分手。稍早，韓媒又爆出安七炫的真命天女其實另有其人，疑和曾演出《屋塔房王世子》、《藍色海洋的傳說》35歲女星鄭柔美交往2年，對此，雙方已否認。

安七炫1996年以H.O.T成員身分出道，過去他曾和歌手李秀英傳姊弟戀，也和河智苑、金喜善等人傳過緋聞，而他自曝理想型是f(x)的宋茜，也讓網友質疑兩人有過一段情。今韓佳恩突在IG上傳了一段和安七炫甜蜜互動的影片，可見兩人在汗蒸幕，韓佳恩主動索吻，安七炫便靠過來熱吻了女方，韓佳恩還下了Hashtag「lovestagram」，被質疑似乎想宣示主權，而影片稍早已刪除。

對此，SM娛樂稍早滅火表示：「兩人曾經是戀人，在幾年前已經結束緣分，對方因失誤上傳了影片並已刪除」，不久《Market news》又爆出安七炫和鄭柔美交往兩年，兩人起初是兄妹關係，兩年確認心意後開始交往，SM則回應「只是親密的朋友關係」，鄭柔美公司也同步否認，稱：「戀愛不是事實，只是比較親密的同事關係」。

(中時電子報)