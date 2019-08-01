嫌犯受傷後，還爬到隔壁民宅頂樓，和圍捕警方對峙，擲菜刀、丟鐵條反抗，最後被優勢警力給制伏。（吳敏菁翻攝）

嫌犯受傷後，還爬到隔壁民宅頂樓，和圍捕警方對峙，擲菜刀、丟鐵條反抗，最後被優勢警力給制伏。（吳敏菁翻攝）

謝姓嫌犯7月31日持闖入二林的3樓透天民宅企圖竊盜，觸動防盜系統，屋主看到手機發出警訊，馬上衝回家、報警，嫌犯持菜刀揮舞，還砍傷外籍移工左肩，員警開槍打到嫌犯左大腿，嫌犯受傷後，還爬到隔壁民宅頂樓，和圍捕警方對峙，擲菜刀、丟鐵條反抗，最後被優勢警力給制伏。

偵查隊長張嘉訓表示，34歲謝嫌平常沒有工作，缺錢花用，觀察附近3樓透天厝白天沒人在家，徒步、持菜刀企圖闖空門，卻沒料到屋主在屋內裝設防竊系統，52歲屋主和外籍移工就在附近建築工地上工，看到手機響起警示，馬上偕同移工衝回家，謝嫌看到有人要抓拿，拿菜刀揮舞，劈砍到移工的左肩，登時血流如注，警方接獲報案也旋即趕至。

警方喝令放下刀械，謝嫌企圖反抗，員警打中左大腿後，仍握著菜刀，拔腿狂奔，從隔壁拔上隔壁民宅3樓頂樓，芳苑警分局長王國峯獲報後到場指揮，封鎖現場，疏散民宅內之民眾及小孩後，繼續攻堅圍捕。

持援警力到達現場，12時55分趁謝嫌不注意時，自隔壁頂樓翻越，警力上前制伏犯嫌並予以逮捕，今天依強盜、傷害、妨害公務等罪嫌等移送 。警分局表示：受傷犯嫌及外籍移工經送醫後均無生命危險。

(中時 )