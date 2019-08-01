外媒報導，索羅門政府為檢視外交關係成立的專案小組將於8月訪問中國，也規劃拜訪台北。外交部亞太司司長葛葆萱對此表示，不管專案小組會否去中國大陸或是來台灣，都沒有這方面的訊息。

索羅門群島新政府，為檢視外交關係組成專案小組，於6月下旬起出訪萬那杜、斐濟、薩摩亞獨立國（Samoa）、東加等國。

葛葆萱說，該專案小組最近會到巴布亞紐幾內亞，之後很可能會轉往中國大陸，至於是否要來台灣並沒有確切訊息，目前也還沒決定。索羅門與我們一直保持聯繫，如果有進一步訊息會再報告。

葛葆萱表示，索羅門屆時會不會派出同一個專案小組，或是不同的成員，都還在討論，不過我方充分掌握訊息。

索羅門四月舉行大選選出新政府，索羅門外交部馬瑞雷（Jeremiah Manele）今年5月曾提到，政府未來100天內會決定是否斷交台灣。索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）也曾表示，他相信專案小組未來會提供深入分析，協助政府加強外交接觸，並為國家創造機會。

(中時 )