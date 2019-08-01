台北市長柯文哲組黨提前為參選總統做準備，未來是否會吸納到中間偏藍選票受關注。新黨總統參選人楊世光表示，柯基本上還是綠的，屬於理性綠、理性獨，本質上還是獨派，對於新黨主張沒有任何分票或影響，反之新黨可藉此機會說明兩岸和平關係。

柯文哲即將組「台灣民眾黨」，被外界解讀為參選總統起手式，至於柯有無可能進一步和鴻海前董事長郭台銘合作搭檔選總統，新黨總統參選人楊世光認為，郭柯合「機會應該不大」。

楊世光解釋，郭台銘對於中華民族復興有很高的個人情感跟期待，從柯文哲要求郭台銘說明海外資產一事，感覺兩人合作是新聞性，但沒有實質的操作性，郭柯合是個變數，不是個定數。

不過，楊世光覺得柯文哲參選總統機率高，他剖析柯文哲的兩岸論述，相對綠營是偏向兩岸一家親，而且務實清楚，相信在兩岸路線選擇是比較理性、中性。

至於柯文哲前進總統府路上將面臨的困難點，楊說，目前台灣藍綠對決下，柯能不能爭取到年輕世代選票基礎外，進一步朝知識份子、中產階級跟中高年齡層來拓寬，第三勢力發展空間值得想像。

(中時 )