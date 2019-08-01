知名Youtuber湯普森（Grant Thompson）因主持高人氣Youtube頻道The Kingdom of Random而聞名。他的家人證實他亡於一場滑翔翼飛行意外，享年38歲。

法新社報導，湯普森今年38歲，在Youtube個人頻道上有超過1100萬人訂閱，數10億瀏覽紀錄。有關當局表示，他29日於猶他州飛行滑翔翼後遲遲未歸，通報為失蹤人口。

最後，當局根據他配在身上的GPS定位系統，於昨晚尋獲遺體。

華盛頓郡警長辦公室在臉書上貼文表示，搜救隊員找到滑翔翼器材及一台錄影設備，希望有助於釐情意外始末。

湯普森的家人透過社群媒體向粉絲宣布他身亡的噩耗。他們在Instagram上寫道：「我們深感沉痛地告訴各位，湯普森昨晚向世界道別了。請各位今天隨時隨地向身邊的人表達溫暖或關懷，向這位『隨性國王』致敬吧！」

他們還說：「湯普森的遺作將永存於他的頻道及他建立的全球社群中。」

湯普森2017年在網紅行銷諮詢機構MediaKix的專訪中表示，自己原先擔任機師長達11年，中途短暫從事房地產業，最後才著手建造他的Youtube帝國。

湯普森說：「我剛開始為YouTube製作影片時，是為了展現我怎麼改善物品設計，以及我腦袋迸出的想法，但後來這件事越做越龐大，以至於讓我放棄房地產業及機師，現在則全然奉獻給Youtube了。」

(中央社)