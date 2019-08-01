大陸8月1日起暫停陸客自由行來台，消息傳來昨日在旅遊業界「炸鍋」，不但旅行社大喊「心血歸零」，民宿業者表示「很悲觀」，還有九人座小巴、計程車行、夜市小吃以及陸客喜愛掏腰包購買的文創商品店、購物商場等都將受影響。

一位資深旅遊業者表示，除了專做訂製自由行行程的旅遊社失去生意，陸客自由行喜歡從網路訂九人座小巴，方便幾個親朋好友一起到處旅行。如今，這些小巴業者即將面臨接不到訂單的狀況。

此外，自由行陸客在花蓮等地旅遊，通常會包車玩太魯閣等景點，甚至玩到台東或墾丁，如今也勢必大受影響。

該業者表示，自由行陸客行前都會做足功課，對台灣美食熟悉，像是台灣具特色的牛肉麵、包子，都會去品嚐，這些小吃店家也將少了自由行客人上門。

自由行陸客喜愛逛台灣觀光夜市，品嘗台灣特色小吃，或者購買衣服或飾品，例如台中逢甲夜市、台北通化街夜市等，台北市西門町近年也有相當多的大陸年輕人前來逛街，少了自由行陸客，人潮勢必減少。另外，受到大陸遊客喜愛的文創商品，生意也會有影響。

(旺報 )