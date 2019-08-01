桃園璞園建築臉書粉絲團1日宣布，簽下前達欣中鋒兼今年中華藍國手溫立煌，同時也宣告老將「溪湖」陳世杰因為個人生涯規畫轉換跑道，目前他已經轉任南山高中體育老師，提到自己的默默退休，他說：「就只是時間到了而已！」

「其實我跟璞園還有1年合約，只是聽說南山高中開出教師職缺，讓我連忙投了履歷，且經由正式管道考上這個職位，然後才宣告退役的，」陳世杰說，「今天是我來南山報到的第一天，主要就是來熟悉一下學校環境與認識新同事。」

現年34歲的陳世杰，堪稱SBL元老級球員，從第1季就在璞園前身的新浪打球，只在第14季前往大陸CBA福建潯興挑戰過1年，他除了拿過第1季灌籃大賽冠軍，也曾獲選總冠軍賽MVP與年度第一隊，如今終於走到轉換跑道這一天。

從今天起正式在南山高中上班的陳世杰表示，先前透過正式面試與筆試，終於如願成為南山的體育老師，除了固定幫學生上體育課，也會幫忙南山男籃教練許時清訓練與比賽工作，日後可能會掛上隨隊老師之名，悄悄在HBL場邊現身。

其實陳世杰前兩季嚐盡坐冷板凳滋味，一度興起回到彰化老家做生意念頭，今年剛好聽到南山高中開出教師職缺，讓他寧願放棄跟璞園最後1年合約，趕緊轉換跑道改任教職，但他最感謝的還是璞園董事長李忠恕多年以來的照顧。

「最近好像蠻多球員都不打了，不只是我，像是張羽霖不是回去高雄開早餐店了，」陳世杰說，「國內籃球環境確實越來越不好了，連SBL都可能只剩5隊，如今我能轉任教職，勢必努力做好自己工作，只是還需一些時間調整適應。」

(中時電子報)