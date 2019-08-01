林小妹（右二）打非洲鼓為阿公慶祝父親節。（許素惠攝）

上班族童也恬、鄭淳方與陳宜君3閏蜜感念父愛，集資送弱勢家庭父親節蛋糕，藉公益傳達對父親的思念及感謝，6年來已送出6500個。

童、鄭、陳3人今年又送出千餘個父親節蛋糕，雲林家扶中心幸運地獲贈200個，社工上午趕緊兵分多路將蛋糕分送到受扶家庭，住台西鄉的林阿公等帶著孫女專程前來中心，提前慶祝父親節。

雲林家扶中心主任廖志文指出，住在台北的童也恬、鄭淳方父親早逝，2人謹記父親關懷弱勢的教導，以公益實際行動傳達對父親的懷念，邀請好友陳宜君一起行善。

3閏蜜感念父親集資捐千個父親節蛋糕贈弱勢。

廖志文轉達，鄭淳方等人希望代表溫馨與祝福的蛋糕送到肩負家計的阿公或爸爸手上，以表敬重，如此就像看到自己的父親守護照顧自己一樣感動。

雲林家扶李欣薇社工表示，62歲林連興阿公與阿嬤一起照顧2位孫女，連興阿公很開心今年的父親節可以收到充滿祝福的蛋糕，雖然照顧孫子很辛苦，不過吃到甜甜的蛋糕，也提醒著自己辛苦會過去，甜蜜終會到來。最特別是林阿公的孫女小容也驚喜現身，帶著在家扶才藝培育學習到的非洲鼓，打著一首輕快歡樂的歌曲送給阿公。11歲小容表示：自己平常不太會跟阿公撒嬌，但希望阿公愛聽這鼓聲～謝謝阿公，祝阿公父親節快樂。

(中時 )