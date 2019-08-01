誰說反毒宣導一定很嚴肅無聊？刑事警察局今(1)日上午結合時下熱門的「吃雞」手遊，在臺北世貿「漫畫博覽會」擺下電競擂臺，派出現職員警與知名直播主阿森、Krapy組隊接受民眾挑戰，吸引大批年輕玩家爭相報名。

刑事局暑假期間揪團電競反毒大獲好評。〈刑事局提供〉

刑事局局長黃明昭不僅親臨現場主持，更親自上場小秀身手，與兩位直播主在遊戲中「尬槍」比準度，直呼「比拿真槍還緊張」，成功炒熱氣氛，賽後許多玩家仍意猶未竟，紛紛反映「拜託多辦幾場」，讓承辦員警也笑稱「第1次遇到年輕人搶著預約參加反毒宣導活動」。

刑事局表示，暑假是預防學子接觸毒品的關鍵時刻，今年特別選在漫博開幕首日舉辦「CIB反毒電競挑戰賽」，目的就是希望寓教於樂，在遊戲氛圍中將反毒意識潛移默化傳遞給滿場觀眾。

活動藉由邀請玩家與員警同場競技聚集人氣，接著由刑事局精銳特警「除暴特勤隊」展示攻堅緝毒裝備，並分享緝毒現場見聞，不僅讓喜愛軍武射擊的觀眾大開眼界，更直接感受警方打擊毒品決心，體認「毒」路不可行，接著透過仿真毒品氣味體驗裝置跟毒品模型，讓觀眾學習辨識身旁可能出現的毒品犯罪徵兆、即時通報，成為警方最佳的反毒尖兵，也為活動畫下完美句點。

刑事局也提醒學子，人生無法像手機遊戲一樣可以重來，絕對不能因為好奇而接觸毒品，可善用暑假期間多參與正向休閒活動，遠離毒品誘惑，讓今年的暑假不留白！

(中時電子報)