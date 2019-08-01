台北市長柯文哲宣布組黨，而且叫做「台灣民眾黨」，是為了向和他同一天生日的台灣民主運動先驅蔣渭水致敬，引起蔣渭水後代家屬不滿，在臉書怒譙「不要再吃我阿祖的豆腐了！滾一邊去死！」

柯文哲表示，一向將蔣渭水視為精神導師，組台灣民眾黨，除了傳承歷史，也希望自己像蔣渭水一樣，改變台灣文化。蔣渭水外曾孫女鍾法藍今天在臉書怒轟柯文哲，蔣渭水才不屑你這種貨色，怒嗆柯文哲「有的醫生有醫術，有的醫生有醫德，有的醫生連基本做人的道理都不懂，醫生沒什麼了不起…滾遠一點去死，少來攀親帶故！」

此外，作家朱宥勳也在臉書發文狠酸柯文哲，「我記得蔣渭水的名言是『同胞要團結，團結真有力』，而不是『沒實力就不要跟人家大小聲』」，暗諷柯文哲過去曾批評蔡英文總統對大陸的強硬態度，與蔣渭水的精神根本不符。網友看到後也批評「完全侮辱蔣渭水」、「蔣渭水先生是要被這位阿伯消費幾次」。

(中時電子報)