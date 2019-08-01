台北市長柯文哲今於北市府吳三連廳說明組黨理念，北市議員吳沛憶質疑，記者會內容為政黨活動，與市政無關，卻在上班時間動員市府人員出勤，且相關人員並未請假，令人質疑台北市政府是否淪為政黨總部？

吳沛憶表示，台灣是新興民主社會，成立新政黨是很正常的事，多一點政黨監督制衡的力量，未嘗不是一件好事，但柯文哲卻在上班時間舉辦記者會，宣布成立政黨，令人質疑濫用市府資源從事政黨活動？

吳沛憶進一步指出，柯文哲在上班時間動員市府人員出勤，且記者會舉辦地點為吳三連廳，此會議室並未開放社團借用，任何政黨依規定不能使用此空間辦理活動，且經查證，就連開放社團借用的市府大樓一樓場地，都明定「不能從事政黨活動」，為何僅供公務使用的會議室，竟可以從事政黨活動？

吳沛憶痛批，公開利用市政資源從事政黨活動的作法，不僅涉及行政濫權，相信也不是市長所說的好的政治文化吧。

對此，北市副發言人柯昱安表示，原定聯訪地點為市政大樓11樓中央區電梯間，但因今天媒體眾多，應要求臨時更換到空間較大的吳三連廳，此為每天固定的聯訪時間，並非另外舉辦記者會，請議員勿過度解讀。

政壇原子彈！ 柯文哲確定組「台灣民眾黨」

(中時 )