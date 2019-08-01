針對教育部體育署近日發公文要求台中市撤回足球園區一案，市議員黃健豪指出，台中市足球園區早在107年6月13就核定補助，前市府當時拖了半年沒有動作，後來盧市府為了處理巨蛋場館還有足球園區的場地問題，所以決定要變更場址，市議會也通過相關預算及規畫。體育署選擇在議會通過預算且休會期間，要求台中市將足球園區的規劃撤回，不僅是看不起台中市的民意，更是扼殺我國足球運動發展。

黃健豪表示，查閱今年2月台中市運動局拜訪教育部體育署時的會議紀錄公文，當時體育署還說支持並期盼落成，也說把修正計畫送來，也要辦理會勘，並配合各項條件，無法理解為何拖到6月20日，教育部卻要求台中市提出撤銷計畫，如果原因是因為台中市政府決定變換場地，那2月就已經知情，怎麼會過了5個月才要求台中市說明，難道掌管我國體育活動的長官是恐龍嗎？ 現任教育部長潘文忠也曾任台中市副市長，希望潘部長不要跑去台北就忘記台中的建設。

今年2月11日，教育部體育署就已經知道場地會更換，2月20日台中市運動局拜會教育部，依據會議記錄還表示會挹注經費並期盼落成，請台中市提供修正對照表，並且會提供意見給市府，3月7日雙方也到台中市的場地現場勘查，討論工程細節，4月29日由台中市送出修正後的補助計畫書，6月19日竟然才又要求台中市說明基地變更，並至近日發出會議記錄說進度落後，要求台中市撤銷計畫，難道過去五個月各單位的公文、會議和現場會勘是在拍實境秀嗎？

台中市政府運動局說，前市府於107年獲教育部體育署同意補助經費，建設台中市足球運動休閒園區，規劃國際標準足球場地，作為各級足球隊平時訓練或賽事使用；新市府延續原計畫名稱及內容，運動設施及空間面積皆維持原案，僅將基地從北屯區移至南屯區文中小用地，新址周邊三鐵共構，交通發達，適合國內外足球運動賽事舉辦及相關產業發展。

位於北屯區的原址，考量北屯區已有洲際棒球場及展演空間，滿足大型戶外場地需求，因此市府將原地打造「巨蛋體育館」，作為室內國際比賽標準場地，讓兩處運動場館相互輝映，爭取國際級運動賽事在台中舉辦。未來巨蛋將可作為籃球、排球、羽球、網球及五人制足球等室內國際比賽標準場地，也可提供體操、跆拳道、柔道等多項國際比賽與練習使用。

市府今年7月23日收到體育署會議記錄決議，請市府撤銷足球園區原計畫案，未來開放受理申請案件時再行提案。對此，運動局強調，自提報修正計畫至今已近5個多月，且均竭力配合審查意見辦理修正作業，突然撤銷此計畫對台中市民影響甚鉅，相當遺憾；市府將配合中央受理時間，再行提案爭取，期盼中央儘速同意，民意代表協助爭取，共同為台中運動產業努力。

(中時 )