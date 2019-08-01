前琉球鄉長陳隆進任內涉及多起工程弊案，涉嫌向廠商收取回扣，屏東地院審酌後一審重判22年、褫奪公權5年。

另檢調在追查弊案時，意外發現在廣大興案一舉成名的洪大姐洪慈綪，涉嫌透過丈夫黃志威擔任白手套收取工程回扣，一審夫妻雙雙遭重判12年、褫奪公權5年。

(中時 )