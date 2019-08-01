琉球鄉工程弊案 洪大姐一審判12年 13:172019/08/01 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因廣大興案聲名大噪的洪大姐，因涉及工程弊案，一審遭重判12年。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前琉球鄉長陳隆進任內涉及多起工程弊案，涉嫌向廠商收取回扣，屏東地院審酌後一審重判22年、褫奪公權5年。 另檢調在追查弊案時，意外發現在廣大興案一舉成名的洪大姐洪慈綪，涉嫌透過丈夫黃志威擔任白手套收取工程回扣，一審夫妻雙雙遭重判12年、褫奪公權5年。 (中時 ) #一審 #弊案 #回扣 #涉嫌 #褫奪公權 也許您會感興趣 推薦閱讀 游泳》奧運銅牌涉嫌性騷擾 遭禁止離開南韓 18:192019/07/29 體育 雲林縣林內鄉代王慶坤被起訴賄選 一審獲判無罪 19:422019/07/29 政治 菲國副總統被控涉嫌煽動 恐遭起訴 21:112019/07/29 國際 菲副總統遭控涉嫌煽動 恐遭起訴 22:182019/07/29 國際 黑天鵝竄飛 瑞華概念股、暴風中槍 04:092019/07/30 焦點新聞 創辦人馮鑫涉嫌犯罪遭逮 暴風集團慘受波及 股價跌趴 04:102019/07/30 全球財經 吃香喝辣版台灣價值 04:102019/07/30 時論廣場 727元朗事件，4人涉嫌藏攻擊性武器，被拒絕保釋 20:082019/07/30 兩岸 銅鑼鄉長李瑞廷涉賄選 一審判當選無效 14:452019/07/31 社會 唐惠美詐考察費免關 但高市議員工作丟了 15:182019/07/31 社會 社會熱門新聞 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 熱褲女主播慘遭路人爆菊 傷勢嚴重 - 社會 私菸案 檢調約談完 羅雅美、邱彰信移送北檢複訊 - 社會 葡萄王改標案 董座緩起訴繳千萬 胞姊背信遭起訴 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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