總統蔡英文今日舉行記者會表示，幾個月前已經要求行政部門做好準備，穩定總體經濟成長與內需，特別是過去中國曾以限制觀光客來做政治操作，已請行政部門做好準備。

中國大陸文化旅遊部和公安單位，自今日起停發自由行來台旅客通行證，恐造成其他團客、商務客的寒蟬效應。總統府、行政院都已進行會商，將提出36億旅遊補助。

蔡英文今日於總統府敞廳舉行記者會，回應陸客自由行遭禁、台北市長柯文哲阻擋、中國在區域內進行軍演等議題。

在陸客自由行被禁止等議題上，蔡英文表示，過去幾個月來，內部討論時就要求行政部門做好準備，總體經濟穩定和成長是最重要的目標，同時要關注下半年內需、國民旅遊等。過去中國以限制觀光客來做政治操作，請行政部門做好準備。

蔡英文指出，今天行政院和交通部在第一時間就把預先做好的規劃提出來，在行政院會中討論。提早提出國旅方案，並且研議放寬軍公教國旅卡使用，增加消費、擴大內需。

她認為，這幾年努力政府開發國際觀光客客源，國際觀光客人數上升，去年達到1,100萬人，創歷史新高，台灣對中國觀光客依賴降低，外國旅客更加多元均衡，有助於產業更健康，抗拒中國政治操作。未來會朝向客源均衡、擴大內需、增加消費，並且帶動中小型觀光業者存續與升級轉型。

(工商 )