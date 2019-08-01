崔慈悌／台北報導

針對大陸在台海的演習以及今在香港的舉動，蔡英文總統今天發表談話譴責「這是不聰明的作法，更是不負責的行為」，她要告訴大家，「我們都有全面掌握，國軍也有萬全的準備，絕對可捍衛國家」，並呼籲台灣派、中華民國派都應團結起來，掌握自己命運。

蔡英文總統在總統府敞廳發表談話，針對這段時間以來，中國在台海以及周邊地區空域水域軍事行動和演習表達看法，她說，台灣只要進入到選舉，中國文攻武嚇一定會加強力道。這幾天中國在區域周邊進行多項有規模的軍事演習，造成區域間相當緊張。

蔡英文指出，今天早上在香港情勢最緊張時刻，駐香港的解發軍部隊更公布演習畫面來侗嚇香港人，這些在區域和台海軍事動作，無論是騷擾周邊國家的空域海域還是擴大軍事演習規模，都造成各國困擾，引發區域不安，升空國際社會對中國的不信任，「這是不聰明的作法，更是不負責的行為」。

她說，作為區域一員，台灣對區域和平穩定肩負一定責任，「我也要告訴大家，對中國各項軍事態我們都有全面掌握，我們的國軍也有萬全的準備，絕對可捍衛我們的國家」，在面對種種威脅或挑戰時，她也要在此呼籲，這是我們團結時刻。

蔡英文以主計處公布新一季經濟成長數字為例，強調今年第二季台灣是四小龍表現最好的，我們預期這樣好的表現會持續到下半年，這是我們過去幾年大家共同努力結果，因為打下基礎，在身處國際變局時，仍有能力持續讓經濟穩定成長。

她說，香港經驗歷歷在目，面對打壓選擇屈服只會讓我們失去一切，中國禁止自由行，受到威脅的是台灣，傷害的是渴望自由行的中國年輕人，中國的軍事威脅，對象是全體台灣人，衝擊的是區域的和平穩定和安全，我們應領悟到國家命運是掌握在自己手上，不是在別人手上。

蔡英文也呼籲，台灣派、中華民國派都應團結起來，掌握自己命運和年輕人的未來，我們也作好準備，任何打壓台灣的人或打壓台灣的威脅，我們一定可以克服，也一定會讓台灣更強更好。

(工商 )