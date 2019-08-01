熱情民眾拿著毛巾請王金平簽名。(吳亮賢攝)

台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，為2020大選投入震撼彈，與郭台銘、王金平的三方合作更備受關注，王金平今早出席淡水河河祭路祭大法會時，被問到是否將參與台民黨運作，王表示，「應該不會吧，我是國民黨人怎麼會去做這個台民黨的事情。」

對於柯文哲說9月要宣布連署，自己是否也有連署打算？王金平回應，「已經有很多人幫我連署了，不是我發動的，都是自動自發來連署的這些支持者，應該也已經完成很多的連署了。」

至於會不會脫黨參選，王金平雖強調，「沒有脫黨的事情。」，但仍語帶玄機，「我繼續勤走基層，那其他的事以後再說。」

媒體提問是否與柯文哲有聯繫，王金平回應「還沒有」，對於雙方未來合作空間，王僅說「不知道」，但會不會參與台民黨運作，王則強調，「應該不會吧！我是國民黨人怎麼會去做這個台民黨的事情。」

最後被問及是否支持國民黨推出來的參選人，王金平未正面回應，「這個我們要大家團結，就是團結來支持中華民國。」

(中時 )