大陸女星吳謹言在《延禧攻略》中和聶遠合作，該劇收視火燙，她也因此爆紅出頭天，之後在《皓鑭傳》中又與聶遠再續前緣，如今又傳她將三度跟聶遠合作，這回是時裝劇《幸福一定來敲門》，沒想到戲未拍已引爆風波，廣大粉絲非但不期待，反而群起抵制，控訴經紀公司未替吳謹言合理規劃未來，才讓她接下如此灑狗血的劇本，對此，一手捧紅吳謹言的恩師于正，也鬆口說話了。

據悉，吳謹言即將出演的新戲《幸福一定來敲門》，大致描述來自小城鎮的男主角到一線都市打拚，之後發現跟妻子所生的孩子非親生，未料妻子亡故，他帶著孩子邂逅了當警察的女主角，兩人經歷風雨，之後一家三口終於過上幸福快樂的生活，然這樣的劇情，遭粉絲批評太狗血、太老套，認為新戲推出後肯定引來負評，不但收視沒保障，角色還不討喜，恐傷害吳謹言的評價，痛批：「(她)做錯了什麼？你們(公司)要給她接這種毀前程的劇？」，簡直浪費她的大好青春，紛紛抵制收看。

風波爆發後，昨(7/31)名製作人于正在微博貼出與吳謹言的同框照，照片中吳謹言放下美麗長髮、畫著大紅唇，跟于正貼臉笑得開心，于正則寫下：「我們吳謹言 馬上要開開心心殺青，開開心心旅行，開開心心進組了！」，還調侃了吳謹言的經紀人馬姝潔，說她這10年來沒能減肥成功，竟然被粉絲氣瘦了，因此于正感謝粉絲，反嗆：「請隨便鬧，讓她再繼續瘦點！」，明顯針對新戲風波而來。

(中時電子報)