美國職棒大聯盟賽況火熱，剩餘八、九兩月份例行賽結束後，將產生包含外卡資格在內的十支季後賽隊伍，此時此刻彩迷自然格外關心冠軍投注的熱門選項有哪些？本週立即帶來解說：

美聯東區的洋基、美聯西區的太空人、國聯西區的道奇，這三支球隊算是近年大聯盟強權。目前兩支美聯隊伍領先同區第二名球隊勝差達五場以上，第三名更距離他們有接近兩位數的勝差；道奇則呈現六大分區唯一獨走球隊的局勢。三隊的總冠軍與分區冠軍賠率勢必不會太高，但以他們奪冠的熱門看好程度論，還是相當值得逢低加碼買進的標的。

美聯中區的雙城、印地安人，國聯東區勇士、國民、大都會則適合採用分批購入賠率較高第二名球隊。雙城與印地安人勝差不多，輪流衝上王座時，暫時下馬球隊因仍被看好，故賠率調降不多，適時買進，可與同時已握有的第一名球隊形成雙保險。勇士、國民、費城人三隊則勝差五場內，且三隊勝率均在五成以上，第二、三名隊伍賠率甚至可能更優，很適合拿來包牌。

最後一個分區是國聯中區，此區紅雀、小熊、釀酒人勝差僅僅兩場，這幾年球季已經習慣三強鼎立的三隊誰也不讓誰，在相互角逐過程中不斷累積勝場，連帶使得本身競爭國聯外卡佔有較佳有利地位。事實上，就連目前墊底的海盜也不過距離首位約莫十場左右勝差，在還有兩個月例行賽季的情形下，誰都不知道會有什麼神奇事情會發生，從而決定最終排名。喜歡小本博高額獎金的彩迷，不妨鎖定這區開出的高賠隊伍，說不定九月底會笑納意外驚喜！

冠軍投注，早買早好。低賠的奪冠熱門，預計八月仍有一定獲利率，甚至偶爾還會因戰績變盤微幅拉升，進貨趁此時機應是最後買點。至於其他高賠隊伍也有一博空間，因為MLB賽事數量極多，在各隊還有50多場剩餘賽程要打的情況下，某一個月份的瘋狂連勝，可以讓專業球迷跌碎眼鏡，而買對冷門黑馬的彩迷錢包炸裂獎金塞不完！

(中時電子報)