歐洲各大足球聯賽在開季前，大部份都會先舉行一場「超級盃」，由前一個賽季的聯賽冠軍和盃賽冠軍交鋒（如果兩個冠軍都由同一球隊獲得，則由聯賽亞軍遞補），作為新賽季開鑼前的一個引信，宣告新賽季正式啟航。

本週將有3場超級盃上演，包括法國超級盃、英格蘭社區盾和德國超級盃，以下為彩迷簡單分析，並提供投注參考。

法國超級盃

8/3 19:30雷恩 @ 巴黎聖日耳曼

法國超級盃自2009年起移師海外舉行，今年是連續兩年落腳中國深圳大運中心體育場，也是中國第3次承辦法國超級盃（第1次是2014年在北京）。巴黎聖日耳曼已經是連續第7年獲得超級盃參賽資格，而且前6年都順利擊敗對手奪冠。大巴黎上賽季順利衛冕法甲冠軍，但在法國盃決賽領先雷恩2：0仍被追平，最終在PK戰落敗而無緣雙冠王。PSG今年夏天並沒有失去主要戰力（內馬爾目前還在陣中），並且從多特蒙德引進法國年輕中衛迪亞洛、從艾佛頓收購塞內加爾防守中場悍將蓋伊，以及塞維亞的進攻中場好手薩拉比亞，實力有增無減。雷恩上賽季法甲僅排名第10，聯賽面對PSG更慘遭主客雙殺，雖然法國盃爆冷奪冠，但今年夏天的補強僅從中游球隊昂傑引進法國中場塔伊特，並買斷上季從杜里諾租借的塞內加爾前鋒尼昂。從雙方在熱身賽的近況來看，2勝2和的PSG也優於1和2敗的雷恩，顯示在備戰上PSG也較進入狀況。PSG在6連霸超級盃的歷史中，有4次都以2球以上差距擊敗對手，估計今年也不例外，除讓球主勝外，也可考慮客隊進球數0。

德國超級盃

8/4 02:30拜仁慕尼黑 @ 多特蒙德

德國超級盃始於1987年，1996年曾停辦，2010年復辦至今，而從2011年開始，德超盃都由盃賽冠軍（或聯賽亞軍）擁有主場優勢，因此拜仁慕尼黑雖然也是連續7年踢德超盃，但前3年都在客場失利，近3年則兩度擊敗多特奪冠，去年更以5：0大勝法蘭克福，締造德超盃史上單隊最多進球和最大勝分差紀錄。拜仁今夏將德國國家隊中衛胡梅爾斯再度賣回給多特，但以8000萬歐元天價從馬德里競技挖角法國潛力中衛盧卡斯赫南德斯，以及得到今年1月就提前從斯圖加特收購的另一名法國年輕後衛帕瓦德，不過里貝利離隊、羅本退役以及J羅租借期滿回歸皇馬，對板凳深度不足的拜仁來說仍有些許影響。多特今夏只有主力中衛迪亞洛和美國中場普利西奇離隊，但胡梅爾斯的回歸正好補上後防空缺，另外也從霍芬海姆簽下左翼快馬舒爾茨、從藥廠收購年輕中場好手布蘭特、並且從慕森加柏引進比利時國腳小阿扎爾，從熱身賽6戰全勝可以發現，多特上賽季領先多時但最終丟掉聯賽冠軍，本季已經準備好再度向拜仁下戰帖，德超盃將是檢驗實力的最佳時機。從德超盃的歷史來看，比賽通常不乏進球，2.5球大以及兩隊都進球將是投注首選。

英格蘭社區盾

8/4 22:00曼城 @ 利物浦

英格蘭社區盾（前身叫慈善盾）照慣例都在國家隊主場溫布利舉行，除了2001-06年溫布利正在重建移師卡地夫千禧球場，以及2012年因為倫敦奧運決賽在同一週舉行而改用維拉公園球場以外。今年的社區盾由上季英超冠軍曼城，對陣聯賽亞軍利物浦，紅軍曾經15次贏得社區盾冠軍，曼城也有5次奪冠紀錄，但今年卻是兩隊在社區盾超過百年歷史當中的首次對戰。曼城去年以2：0擊敗切爾西，暌違6年再度奪冠，而利物浦上一次踢社區盾是2006年，以足總盃冠軍身分參賽，2：1也是戰勝切爾西封王。曼城和利物浦上季各領風騷，曼城囊括所有本土賽事冠軍，利物浦則第6度攀上歐洲之巔。兩隊上季在英超冠軍爭奪戰最終只有1分之差，而這1分的差距就來自兩隊的交手，曼城作客平0：0、主場贏2：1。不過雙方的實力絕對在伯仲之間，勝負仍得視臨場發揮的狀況而論。從熱身賽來看，曼城3勝1和看似不差，但亞洲行的對手明顯不在同一檔次，英超亞洲盃PK不敵狼隊，才是最值得參考一戰。而紅軍近4場熱身賽1和3敗，面對多特、塞維亞和拿坡里等歐洲勁旅都鎩羽而歸，不過總教練克洛普表示他並不擔心，球季開始利物浦就會變身野獸。社區盾雖然也帶點熱身賽性質，但參賽球隊多數仍認真看待，近6屆就4屆開出2.5球小，估計小分的機會還是略高，稍稍看好曼城，1：0或2：0可以一試。

(中時電子報)