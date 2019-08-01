交通部觀光局為振興國旅，將在今年9月至12月推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃」。補助包括四大方案，自由行、團客最高皆可補1000元，周日至周五均適用，若至離島自由行者，還可再多使用一次補助，且不分平假日均補1000元，等於自由行旅客最多可享2000元補助。另推出觀光遊樂園入園優惠，開放12歲以下兒童免費入園一次。

交通部長林佳龍表示，大陸今起暫停發放來台個人簽證，交通部也趁勢推出秋冬國旅補助，不讓業者孤軍奮鬥。今日行政院會公布方案細節，四大方案包括團體旅遊、自由行旅客住宿、觀光遊樂業入園、公協會辦理觀光活動等優惠。

據報告顯示，民眾參加旅行社團體遊程，每人每日可補500元，每團10人以上、獎助上限3萬元，若符合入住星級旅館、至觀光工廠或休閒農場旅遊、60歲以上旅客佔全團半數以上、企業員工旅遊等條件，獎助上限提高至5萬元，每團需有15人以上。

而自由行旅客補助力道也增加，補助期間至全台各地旅遊，每房都可補1000元，且周日至周五、每周共六天均可適用；本次暖冬遊也首度針對觀光遊樂業推出優惠，12歲以下兒童不分平假日，均可免費入園一次。

該補助案也獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會，提供5000萬經費辦理觀光優惠活動，補助活動上限為8成，上限每案100萬。

另外，加碼方案則針對離島旅客提供補助，團客前往離島旅遊，每人每日可補1000元，獎助上限7萬元、每團15人以上；自由行旅客除可在本島使用一次補助，到離島旅遊可再多優惠一次，每房不分平假日均補1000元。

據統計，該案預算合計36億元，其中18億元由觀光發展基金支付、18億元由行政院支出。預期將帶動768萬人次出遊，直接與間接觀光效益將達256億元。

秋冬國旅大灑幣 1張圖看懂補助多少錢

(中時 )