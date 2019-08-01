台北市長柯文哲將籌組「台灣民眾黨」，為2020大選投下震撼彈！蔡英文總統今天表示，良性競爭可以讓民主更深化，更貼近民意，呼籲所有的政黨及政治人物，在內部是競爭，對外團結一致保護台灣的主權和民主。她的責任就是集結最大支持，無論是台灣派或中華民國派，大家團結在一起。

柯文哲今天上午召開記者會表示，組黨的理念是以民眾為本，他也不諱言，「進軍國會的確是我們的目標」，但對於是否參選總統仍未鬆口。

蔡英文今天上午接見全國中小學科學展覽會師生後，在總統府敞廳發表談話並接受提問。媒體詢問對柯文哲組黨以及對民進黨選情影響的看法，蔡英文表示，台灣的民主是台灣最大資產，也是台灣最大差別所在，良性的競爭，可以讓主更深化，更貼近民意，而民主的多元發展，必須大家共同支持。

她說，她必須提出，今年一月二日中國提出一國兩制方案時，她就一再強調，台灣的民主不能交換，中華民民國主權不能讓步，這是大家一貫的堅持。並呼籲所有政黨及政治人物，內部是競爭，對外應團結一致保護台灣的主權和民主。

蔡英文強調，不管台灣派，或中華民國派，只要支持台灣、中華民國及支持民主自由，都應該團結起來，共同守護民主自由。

媒體追問，柯文哲的舉動是否可能衝擊到選情？蔡英文未正面回應，僅再度重申，她的責任就是集結最大支持，無論是台灣派或中華民國派，大家團結在一起，共同守護台灣民主與自由，政治人物的的責任在這裡，做總統的更有責任，剩下來就是選民對政治人物對國家的態度，會有他們自己的判斷。

(工商 )