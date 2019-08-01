為反制中共限縮陸客自由行來台，行政院會上午核定擴大秋冬國民旅 遊獎勵計畫，並提前1個月在9月1日上路，將投入36億元，預估可以產生256億觀光效益；另外，蘇揆也核定跨部會加碼第2波方案，將在接下來兩周陸續推出。蘇揆也嗆聲對岸，雞蛋早已不放在同一個籃子。

交通部指出，獎助內容包括四大方案，團體旅遊優惠方面，民眾參加旅行社團體小鎮旅遊在本島、離島(金馬澎)、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠、休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等,每人每⽇日獎助500元或1000元 。

在自由行旅客住宿優惠，周日至周五每房獎助1000元,每人優惠1次，加碼到離島(金馬澎)不分平假日每房獎助1000元,每人多優惠1次 。

在觀光遊樂業入園優惠方面，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次 。最後，在公協會辦理觀光活動優惠方面，將獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。

交通部預計四項方案共投入36億元，預估可帶動768萬人次出遊，並可直接或間接產生觀光效益約256億元。交通部觀光局長周永暉表示，鑑於中共限制自由行，交通部的獎助方案提前1個月在9月上路，蘇揆在院會中希望各部會再加碼推出第2波獎助方案，在下周及下下周擬具方案報院。

周永暉透露，第2波方案涉及交通部、農委會、客委會、原住民委員會、經濟部商業司及中小企業處、甚至人事行政總處結合國民旅遊卡，跟住宿串連，共同推出新方案。

行政院長發言人Kolas Yotaka也轉述蘇揆裁示，指中國片面禁止自由行旅客來台，更加顯示中國是極權國家，用政治力限制人民行動自由，是政治掛帥的國家，中國政府可能以為這樣的動作足以影響台灣的經濟發展，其實並不然，其實政府早就有以待之，過去幾年逐步改善觀光體質，來台旅客所屬國籍分布，其實雞蛋早已不放在同一個籃子裡。

(中時 )