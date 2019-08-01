女排奧運洲際資格賽F組最後一場賽事預計於8/5(一)，凌晨03:15舉行，歷經一個月調整的義大利將在主場迎戰來勢洶洶的荷蘭，此場賽事也可能是決定F組奧運入場券得主的關鍵之役。這場頂尖對決該如何投注呢? 且看筆者如下分析:

義大利女排去年世錦賽一鳴驚人，一年來幾乎搶走了世界女子排壇的鎂光燈，連世界排名前二的塞爾維亞與中國關注度都遠不及義大利。主力都在20歲上下的義大利娘子軍天賦滿滿，但2018年世錦賽奪銀後，近期表現著實令人失望。即便如此，外界仍看好義大利將擊敗荷蘭拿到奧運參賽資格，而義大利也極需這場勝利來證明去年世錦賽的表現不是曇花一現。

荷蘭女排在2015年左右崛起，義大利籍總教練吉特提(Giovanni Guidetti)僅花兩年時間就將荷蘭女排打造為一級勁旅，先在2015年歐錦賽奪銀，2016年里約奧運更一舉奪下隊史最佳的第四名。即使吉特提2017年轉到土耳其女排任教，但繼任的莫里森(Jamie Morrison)承襲吉特提的體系，2017年歐錦賽也率隊打出第二名的佳績。荷蘭女排里約奧運主力班底斯洛姬絲(Lonneke Sloetjes)、格魯圖絲(Maret Balkestein-Grothues)與科尼普(Kirsten Knip)都將在洲際資格賽回歸，這批黃金世代成員將爭取連兩屆闖進奧運殿堂的機會。

義大利雖有主場優勢，但陣中主力從職業賽季結束後，馬不停蹄地繼續征戰國家聯賽至7月初。荷蘭這批球員從2015年搭配至今，已無須太多賽事磨合，國家聯賽大部分賽事也選擇讓二線球員磨練，主力球員也因此得到了充分的時間調整。因此義大利雖擁有較多的攻擊點，但體能與經驗佔上風的荷蘭也非等閒之輩，此戰可能打滿5局才分出勝負，喜歡投注正確比數的彩迷推薦包「義大利3比2勝」與「荷蘭3比2勝」兩個選項；喜歡玩勝負的彩迷不妨大膽投注團隊默契略勝一籌的荷蘭，推薦「不讓分玩法-荷蘭勝」。

(中時電子報)