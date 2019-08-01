偶像劇《男神時代》日前主演群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、安俊朋與陽靚接受線上影視專訪，透露拍攝趣味過程，也說了自己心目中的「男神」模樣，謝佳見與陽靚不約而同都說心目中的「神」是無法取代的王菲，但若要說「男神」，謝佳見則說是私生活永保神秘感的金城武，葉星辰回答好萊塢超MAN型男，主演電影「樂來樂愛你」的萊恩葛斯林，而最感性的是劉書宏，對他來說，心目中「男神」是每一位默默為家庭付出爸爸。

《男神時代》主演群，左起：安俊朋、陽靚、謝佳見、葉星辰、夏語心、劉書宏。（圖／LiTV提供）

《男神時代》播出至今，劇情豐富喜感呈現現代男女職場上，以及面對感情問題的矛盾寫實面，因此讓每位主角都大受粉絲佳評，日前在LiTV官網舉辦「男神時代之哪個謝佳見的表情把你給電暈了？」投票活動，擺出「可愛眨眼」、「俏皮嘟嘴」、「陽光燦笑」與「酷勁帥炸」四大勾魂表情，讓不少粉絲哀號有夠難選，因為每種表情都被嚴重電到，因此短短七天下來，共累積近萬以上投票數，由於活動限制一天一票，因此有不少粉絲更是天天來報到，而謝佳見最後以「可愛眨眼」最勾粉絲的魂成為冠軍。

謝佳見擺出「可愛眨眼」、「俏皮嘟嘴」、「陽光燦笑」與「酷勁帥炸」四大勾魂表情。（圖／LiTV提供）

受訪時，問主角心中的「男神」是誰？安俊朋說：「絕對是周潤發與梁朝偉！我很欣賞他們的自然自信，而且眼神超會放電！」，陽靚與謝佳見則是不約而同回答，心目中「神」等級的人就是王菲，但若要說「男神」，陽靚則說要將這個盛讚獻給「男神時代」的三位男主角，謝佳見則回答金城武，「我覺得金城武很有自己的風格，私生活也從不公開，總是很神秘低調行事，我覺得很特別！」，葉星辰心目中的「男神」是電影「樂來樂愛你」的萊恩葛斯林，她表示：「他的每一部作品我都有看！萊恩葛斯林實在是太帥了！」，夏語心心目中的「男神」是謝佳見，「一開始見到佳見哥感覺似乎很有距離感，不太敢跟他說話，但沒想到本人很親切又搞笑，根本零距離，我很喜歡前後落差很大的男生！」，最後則是劉書宏，他感性的說：「其實男神非常多，但我覺得是爸爸！爸爸奉獻一生默默為家庭付出，總是把大小事打點得很好，這個行為就是男神的表現，對我來說，每一位爸爸都是男神！」。

劉書宏（左）、葉星辰（右）。（圖／LiTV提供）

這部劇除了主角顏值超高外，謝佳見飾演的人氣作家「劉萬鏢（筆名：白云飛）」可謂是演技大爆發，搞笑、深情、暴怒、飆淚外，不少無理欺負飾演編輯的葉星辰橋段讓粉絲恨得牙癢癢，絲絲入扣的演技也讓劇組與演員盛讚，期待能靠「男神時代」拿下金鐘最佳男主角！

(中時電子報)