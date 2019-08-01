行政院會今日拍板擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，9月1日上路，實施至12月底，交通部次長祈文中表示，行政院相關部會還將推出第二波國民旅遊獎勵計畫，最快兩周內提出初步規劃。此外，行政院長蘇貞昌也指示，人事總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用，共同擴大方案推動成效。

蘇貞昌指示，整合跨部會優惠措施，比如經濟部有觀光工廠及商圈、農委會有休閒農場、客委會有客庄小鎮與客家文化重點發展區、原住民族委員會有部落旅行地區等，也都一併?入獎助措施範圍。

觀光局長周永暉表示，估計將補助團體旅遊優惠4.5億元、自由行住宿優惠29億元、觀光遊樂業入園優惠2億元、觀光活動優惠0.5億元，合計36億元；其中18億元由觀光發展基金支應、18億元行政院協助。

「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」投入36億元，交通部預估，帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。包含四大方案，團體旅遊優惠、自由行旅客住宿優惠、觀光遊樂業入園優惠和公協會辦理觀光活動優惠。

方案一團體旅遊優惠：民眾參加旅行社團體小鎮旅遊於本島、離島金馬澎、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠/休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1,000元。

方案二自由行旅客住宿優惠：周日至周五每房獎助1,000元，每人優惠一次，加碼到離島金馬澎不分平假日每房獎助1,000元，每人多優惠一次。

方案三觀光遊樂業入園優惠：自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園一次。

方案四公協會辦理觀光活動優惠：獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。

(工商 )