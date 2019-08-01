美國知名的硬地球場賽事-華盛頓公開賽現正火熱激戰中，本屆有許多網壇的頂尖好手共襄盛舉，其中最吸睛的有目前世界排名第6的希臘帥哥新星提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)、排名第11的南非摩天樓K.安德森(Kevin Anderson)以及第15名的美國重砲手伊斯內爾(John Isner)，以下讓我們來看看根據ATP官網，三位球星在硬地球場上的數據表現吧！

首先論發球能力，這裡綜合評估1發進球率、1發得分率、2發得分率、發球局獲勝率、場均ACE球數以及場均雙誤數共6項數據，身高6呎10吋(208公分)的伊斯內爾不負美國重砲手的稱號，近52週在硬地球場的綜合發球表現世界第一，其中1發進球率高達70.5%最為出色！K安德森排名第5在發球的表現上也是可圈可點，提希特斯帕斯則是排名第13，低於他的單打世界排名許多，可見發球並不是希臘帥哥所擅長的制勝手段。

發球能力綜合評估

再來帶大家看接發球的數據，計算指標包括1發接球得分率、2發接球得分率、接發球局獲勝率以及破發點得分率(接球方)，提希特斯帕斯在硬地的接發球排名世界第43、K.安德森第58、伊斯內爾則是第67，可以明顯看的出來接發球的部分都不是三人的強項。

接發球能力

最後是面對壓力的排名，相關評量依據有破發點得分率(接球方)、破發點得分率(發球方)、搶七獲勝率以及盤末點得分率4項關鍵數據，K.安德森的摩天樓地基穩固簡直無視外在壓力，排名世界第一，最驚人的是其盤末點的得分率高達90.9%無人能出其右、提希特斯帕斯排名第7符合個人單打世界排名表現中規中矩、伊斯內爾則是落到第37抗壓性有待加強。

抗壓能力

筆者評估三位選手若是同場較勁，發球或是接發球兩項能力差距不明顯，很難成為左右勝負的指標，而抗壓性往往是實力平分秋色的頂尖好手能夠取得最終勝利的極大關鍵，推薦給大家參考！

(中時電子報)