台北市長柯文哲要籌組台灣民眾黨，基隆市長林右昌今指出，每個人都有組黨參選的權利，但去年選完到現在也不過半年多，他每天都有處理不完的市政問題，認為「一心沒辦法二用」，更何況市長、黨務負責人這麼繁重的工作，與市政一定會有衝突。

林右昌說，柯市長組黨的傳聞很久，也不是這一兩天的新聞，他認為，台灣是民主自由的國家，每個人都有組黨參選的權利，柯現在確定要組黨，對台灣政黨政治發展也不是什麼壞事，但話鋒一轉，「市長若越努力，其實大家可以看到城市的進步。」

林右昌以年初短暫代理民進黨主席一樣，光每天都有處理不完的市政問題，坦言一個人一天就是24小時，尤其市長工作如此繁重，還要花很多時間去處理瑣碎的黨務工作，也與市政工作一定會有衝突，很難相信會把市政做好。

對於柯P組黨，將會年底選舉將會帶來變數，林右昌說，政黨政治是爭取民眾認同和支持，和誰組政黨沒什麼太大關係，他不好評論柯市長做的決定。至於台北市民是否認同，他也不好說，但對他而言，自己就是把基隆的市政工作做好。

(中時 )