陸客來台自由行簽證，大陸今天起暫停簽注。交通部觀光局今天提出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，期待促進國民旅遊，降低自由行減量帶來的衝擊。但旅遊業者表示，從得知陸客停簽來台自由行確認後，就知道新一波的補助馬上就會出場，但這種「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的旅遊政策，根本解決不了旅遊業者面臨的真正問題。

交通部觀光局今天在行政院院會提報「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，以秋冬遊來因應陸客來台旅遊市場快速變動，並持續擴大國民旅遊市場規模。本次秋冬遊計畫推出四大方案，以推升國民旅遊內需消費，並促進旅遊所需的「食、宿、遊、購、行」整體關聯產業發展。預估投入新臺幣36億元經費，預期可帶動約768萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約256億元。

花蓮縣一名民宿業者表示，台灣的國民旅遊常集中在假日，陸客來台自由行，彌補了平日空房的住宿，一旦陸客不來，平日的空房率會大增，即使政府補助國旅住宿，也多半集中在假日，對於假日的空房幫不上大忙。

還有業者說，補助雖然對業者有幫助，但短期的補助對長期的市場沒有太大幫助，最好的方式還是顧好兩岸關係，讓陸客來台旅遊，避竟從陸客身上賺人民幣，比從國人自己口袋裡挖錢更為上策，如果觀光政策走偏，對整體旅遊業發展沒有幫助。

(旺報 )