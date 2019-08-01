新北市瑞芳區瑞芳路2016年發生一場車禍，一輛機車與小轎車相撞，騎士重傷左膝截肢，向轎車駕駛求償醫療費、勞動力減損等，共1677萬多元。基隆地院法官勘驗車禍影片，在判決書感嘆寫下：「即使是本院，在如此狹窄之道路且有路邊停車之情形下，亦僅能出於本能反應地煞車，然後被動地等待被撞擊或祈禱奇蹟之發生」，認定駕駛無肇事過失，判他免賠。可上訴。

根據判決書，2016年11月某日上午7點多，駕車沿瑞芳街往瑞芳高中方向行駛，與對向林姓男騎的機車相撞，林男左下肢嚴重性壓砸傷、膝膕動脈受損斷裂、左近端脛骨開放性粉碎性骨折，並因廣泛性傷口感染截肢。

林男羅列醫療費、安裝義肢費、看護費、不能工作的損害、勞動能力減損、精神慰撫金等共1677萬多元，向陳男求償。

基隆地院判陳男免賠，更在判決理由寫道：「本院當庭反覆播放案發時之道路監視錄影光碟，內心更有深切的感受，原告機車速度之快且往道路中間方向行駛，任何迎面之車輛駕駛人，即使是本院，在如此狹窄之道路且有路邊停車之情形下，亦僅能出於本能反應地煞車，然後被動地等待被撞擊或祈禱奇蹟之發生，根本無任何迴避結果發生之可能性存在」。

(中時電子報)