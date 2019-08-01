國安特勤私菸案延燒多日，國民黨砲轟總 統府秘書長陳菊，作為最高幕僚長應負起政治責任下台，對此，蔡英文總統表示，這個案子我們從頭到尾採取的態度就是不迴避也不護短，一定會偵辦到底釐清責任。

蔡英文表示，對於這個案子，會全力配合司法單位調查，內部調查進度也會提供檢調作為偵辦參考，對於這個長期累積的弊案，無論開始發生在什麼時候，我們作為執政者必須負起責任，一肩扛起，也一定會偵辦到底，釐清責任。

(工商 )