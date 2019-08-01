私菸案陳菊下台？蔡：不護短釐清責任 13:512019/08/01 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。（圖/中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安特勤私菸案延燒多日，國民黨砲轟總 統府秘書長陳菊，作為最高幕僚長應負起政治責任下台，對此，蔡英文總統表示，這個案子我們從頭到尾採取的態度就是不迴避也不護短，一定會偵辦到底釐清責任。 蔡英文表示，對於這個案子，會全力配合司法單位調查，內部調查進度也會提供檢調作為偵辦參考，對於這個長期累積的弊案，無論開始發生在什麼時候，我們作為執政者必須負起責任，一肩扛起，也一定會偵辦到底，釐清責任。 (工商 ) #責任 #偵辦 #蔡英文 #釐清責任 #案子 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜全代會致詞 李天鐸一語吐真心話 13:272019/07/28 政治 蔡英文到彰化批：國民黨守護中華民國只是說說 19:452019/07/28 政治 NHK專訪 蔡拒一國兩制加強國防 04:102019/07/29 焦點新聞 韓蔡民調PK盤 黃暐瀚斷言：他將進場 12:202019/07/29 政治 只有小英能妖魔化小英 04:102019/07/30 時論廣場 私菸案總統華航誰說謊？陳怡潔痛批兩方說法兜不攏！ 16:402019/07/30 政治 打結搔頭乾笑!影片曝真實小英 18:202019/07/30 政治 國安人員私菸影響 小英支持度重傷 13:022019/07/31 政治 2020總統大選 學者：蔡英文「穩」了？！ 03:342019/08/01 政治 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 07:562019/08/01 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 組黨消息走漏柯P為何怒 黃暐瀚爆不能說的秘密 - 政治 韓國瑜90度鞠躬表達尊敬 校長們嚇一跳 - 政治 韓國瑜小心！黃暐瀚：柯組黨代表一件事 - 政治 柯P組黨愧對蔣渭水？包正豪嗆洪慈庸在悲憤什麼？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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