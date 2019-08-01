嘉義市長黃敏惠（中）與日本旅行社小谷野悅光率領的參訪團洽商行銷嘉義市觀光。（廖素慧攝）

嘉義市拚觀光經濟，開發國際觀光客，日本JR集團旗下的百年老字號「日本旅行社」副社長小谷野悅光1日參訪嘉義市，市長黃敏惠接見，日方對阿里山鐵道文化深感興趣，將包裝嘉義市遊程向日本觀光客行銷。

日本旅行社表示，日本旅行社日本JR集團的子公司有百餘年歷史、30多個直營店，日本1年有7萬人到台灣旅遊，會到阿里山玩，但沒有嘉義市，藉由此次來嘉義市踩線發掘景點後，尤其是日本人感興趣的鐵道旅遊，將把嘉義市與台北、高雄一起包裝成遊程，預計1年內派考察團來嘉義市考察，做出商品，向日本人行銷。

黃敏惠說，「日本旅行」是日本國內營運非常成功的旅行社，她今年6月率產業及旅館業者代表拜訪社長掘坂明弘，不到2個月副社長帶主管回訪，讓她對推動台日觀光很有信心。

黃敏惠推介嘉義市有阿里山鐵道文化的底蘊、嘉義公園有許多史蹟，還有美食，更美的是人情味，她笑說「嘉義人重情重義，借錢免寫字」，場面輕鬆熱鬧，日方也熱情回應以後會「路過、走過、進來坐」，到嘉義市吃美食、住宿觀光。

副社長小谷野悅光、企畫部長成住俊助、過井康一博士、顧問江明清一行人吃沙鍋魚頭、雞肉飯，參觀檜意森活村、臺灣花磚博物館、阿里山森林鐵路車庫園區等景點。

(中時 )