為提供消費者更完整的食品資訊，食藥署今預告「散裝食品標示規定」草案，將實施對象由具商業登記者擴大至所有販賣業者，未來小型的販賣業者（如：菜市場）均需標示散裝食品的原產地，其中針對農畜禽產品的規定將在2021年元月上路。

散裝食品為不密封的包裝食品，如使用夾鏈袋、保鮮膜封裝的肉類、水果等。食藥署食品組簡任技正陳瑜絢表示，為維護消費者的權益，食藥署將散裝食品原產地標示的實施對象擴大，業者可以黏貼、懸掛、插牌等顯眼方式，讓消費者一目了然。

以往散裝食品的標示規範僅適用於具公司登記或商業登記者，該預告草案則將小型販賣業者納入，攤商、菜市場從業人員都需遵守。陳瑜絢表示，相關規定依照產品的類型分段實施，雞豬蔬果等農畜禽產品2021年元月上路，其他產品（如：魚、零食等）則在2022年元月上路。

陳瑜絢表示，該草案目前處於預告期，各界可向食藥署反映意見。若「散裝食品標示規定」順利實施，衛生單位屆時將採取不定期稽查的方式，確保各業者確實標示產地，民眾如發現未依規定遵守的業者，亦可向衛生單位反映。

該規定上路後，應標示未標示的業者，可依《食安法》處以3至300萬元的罰鍰；標示不實者（如：將國產食品標示為美國產），可依同法處以4至400萬元的罰鍰。

(中時 )