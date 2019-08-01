內政部次長陳宗彥1日宣布，即日起放寬陸配親屬來台短期探親的資格，原先限台灣人民三親等內的血親才能來台探親，放寬為三親等內血親之「配偶」，例如大嫂、孫媳婦、姊夫等也能探親。新法施行首日，陳宗彥也特別到移民署台南市第二服務站，見證陸籍配偶寧家榮女士申請弟媳來台短期探親。

新法施行首日，陸籍新住民寧家榮特來幫弟弟與弟媳申請來台短期探親，寧家榮說，3年前首次幫弟弟夫妻申請，沒想到弟媳的申請被打回票，讓她興起建議修法的念頭，此次可以通過修法，她也特別感謝立法院、陸委會、移民署，能重視新住民的意見與需求。

陳宗彥表示，這次修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，是以強化人權為考量，歷時近5年研議，並落實兩公約的精神，針對兩岸探親的家庭倫常需求予以調整。此外，同步考量醫美健檢所需期間3個月即已足夠，故將入境證件效期從6個月，修正為3個月，以強化入出境管理機制，衡平社會安全。

這次政府除了放寬大陸配偶親屬來台短期探親資格外，也鬆綁外國優秀人才的大陸親屬探親或隨行團聚資格，以及提升無戶籍國民及港澳政府駐台人員的家庭團聚權等，期望能提升大陸配偶的生活權益，以符合人倫親情探視的需求。

此外，對於保證人部分，則採寬嚴並濟的方式，除加強要求保證人須確保大陸人士依限離境外，若保證人已與前任陸配離婚，且經通報行方不明已逾7年等情形，則可放寬再擔任現任陸配的保證人，申請來台，以保障家庭團聚。

陳宗彥強調，這次修法幅度較大，為使新法順利上路，移民署已於台北、台中、高雄舉辦說明會，宣傳修法重要訊息，期盼修法促進兩岸正面交流，並強化人流管理機制，兩岸人民往來常態化與安全管控目標。

(中時 )