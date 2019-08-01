台中74歲黃姓老婦人停經多年，日前持續出現陰道出血症狀，她嚇得趕忙就醫，確診為罕見的子宮畸形「雙角子宮」，且子宮內還長出腫瘤、為子宮內膜癌，經透過「3D 腹腔鏡影像系統」進行微創手術及術後搭配放射線治療，目前恢復良好。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民指出，黃婦經超音波檢查，發現有雙角子宮，其中1個子宮內膜厚度正常、另1個子宮內膜厚度變厚3.4公分，透過內膜搔刮術確診為子宮內膜癌第二期。

葛裕民表示，子宮在胚胎時期是由2條細長管子(苗勒氏管)發展到中間接合，之後發育成為子宮腔，若管子尾部不融合或融合異常，就可能導致子宮發育異常，通常發生率約5％，此類患者平日生活與常人無異。

葛裕民強調，子宮內膜好發於50歲以後停經婦女、多囊性卵巢症候群或乳癌治療患者，台灣罹患人數近幾年攀升，發生率約10萬分之14，黃婦的雙角子宮單側罹患子宮內膜癌，經藉由3D腹腔鏡微創手術切除子宮、兩側卵巢及骨盆腔淋巴，恢復不錯。

(中時 )