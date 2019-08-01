目前效力運動家的台灣好手王維中，今年重返大聯盟後首次對決前東家釀酒人，於8局上半2人出局、滿壘的危機時刻登板救援，成功讓前隊友譚姆斯(Eric Thames)擊出飛球出局，拆彈成功後便功成身退，不過最終運動家仍已2比4落敗。

運動家先發投手安德森(Brett Anderson)先發7局失3分，接下來接手的崔維諾(Lou Trivino)被敲二壘安打後，又連續丟出3次保送讓釀酒人輕鬆得分，運動家在滿壘情況趕緊換上王維中止血，王維中也擺脫上次生涯首度被敲滿貫砲的陰霾，成功拆彈無失分退場。

王維中在2014年曾因規則五選秀從釀酒人新人聯盟直達大聯盟舞台，經過幾年磨練，以及韓職的經驗後，今年王維中受到運動家青睞，重返最高殿堂。這次對戰釀酒人，是王維中首度面對前東家，並成功在滿壘時，讓前隊友譚姆斯擊出中外野飛球出局，為運動家解除失分危機，而有趣的是譚姆斯過去也曾效力過NC恐龍。

總計王維中僅投0.1局，用3球拿下關鍵的出局數後就退場，自責分率微微下修至2.63，而釀酒人則是以4比2擊敗運動家。

(中時電子報)