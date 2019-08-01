台北市長柯文哲將組台灣民眾黨，他今日對外說明，進軍國會是最大目標，但還沒有名單，才開始找人而已。

柯文哲把每天接受媒體聯訪的時間，戲稱為「餵鯊魚時間」，今日他宣告要在餵鯊魚時間內，說明組黨理念。

柯文哲認為，當選地方首長沒幾個月就開始跑總統選舉是不對的，是一個不正常的社會現象，他自己近期走訪灣各縣市，同步思考台灣需要什麼，要怎麼做，台灣才會更好。

柯文哲宣告，台灣民眾黨進軍國會是最大目標，不過根本沒有名單，現在才開始找人而已。外界估計，他將爭取台灣民眾黨10席區域與不分區立委。

對於參選總統的問題，柯文哲表示，9月17日是最後一天登記，如果他沒登記，就代表不選，他自己對其他候選人沒有預設立場，只要能夠說服台灣人民、說服他，讓台灣有最高利益、人民有最大福祉。

外傳柯文哲對於前鴻海董事長郭台銘在大陸有龐大員工與資產等問題，希望郭台銘說清楚後，雙方才有合作機會。柯文哲今日表示，至今還沒跟郭台銘見過面，但每個候選人都有優缺點，郭台銘作為企業家，行政能力不會有問題，但有龐大資產在美國、中國與日本，要說明清楚執政後會不會受到國外利益影響。

(工商 )