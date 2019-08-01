網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

台北市長柯文哲組黨，外傳是將目標放在立委席次上。對此，有網友表示，柯目前手上的人才庫，沒有人在基層可以強到跟藍綠分庭抗禮之勢，因此柯很難達成讓藍綠不過半。該網友更預估柯組黨後，藍綠白席次消長，國民黨拿到60-70席是可能的，70是天頂；民進黨退守40席；時代力量不分區全滅；剩下5-7席不分區的空間才是柯可能爭取到的。

網友xeloss於批踢踢發文表示，（柯組黨）區域至少提10席，基本上目前柯P手上的人才庫，沒有人在基層可以強到跟藍綠分庭抗禮之勢，區域10席基本全滅，不分區也才34席，柯P比較合理是攻不分區5-7席，戰略目標是讓兩大黨都不過半。

但該網友直言，不過現實上有點難，主要是蔡英文的同婚政策強渡關山，這對總統影響遠不如立委，很多綠營立委會因為這個政策在選區死得很難看，現在又有「台銘黨」來分票。國民黨這次立委有機會和民進黨互換席次數，吳哥哭喊86席聽聽就好，但國民黨拿到60-70席是可能的，民進黨退守40席，時代力量不分區全滅，Freddy和洪慈庸就甭談了，砲灰！剩下5-7席不分區的空間才是柯可能爭取到的。

有網友認為，國民黨能拿到60席次就不錯了。該網友表示，過半是57席耶！70是天頂，這屆民進黨自己是68席，外加一席同盟的趙正宇。他上面提的席次分布就民進黨和國民黨基本席次數互換，但民進黨不至於輸到如2016國民黨這麼慘。國民黨這屆是35席，也就是說民進黨2020戰略目標如果是成功守住40席線的話，國民黨的席次就是63席左右了，外加原民的高金，柯文哲的台銘黨現實上可發揮空間根本不到10席，拿到5席是及格了(60分)，7席算是很好了 (80分)，10席是在吹，說給不懂政治現實和選制選民的強心針。

該網友再補充一下同婚的影響，同婚這個政策在民進黨傳統的宗教選票影響是很大的，尤其像長老教會，蔡英文沒先個這些人做好溝通，強行用國會多數過關，這些人在總統上或許不會去背棄民進黨，但在立委上的制裁效應會出現的，幾個在同婚表態的區域立委，這次在選區的老人票會開得不好，除了像台南那種鐵綠區，台中以南只要立委贏不到10%的選區，都是有可能翻盤來回5%就死了。

(中時電子報)