受太平洋高壓影響，氣象局今(1)日發布新北市橙燈高溫資訊，有連續出現攝氏36度以上高溫的機會。市長侯友宜關心並提醒市民朋友預防高溫熱傷害有3保：「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，請留意家中長者狀況，若發現有身體不適情形，請立即撥打119電話求助。

新北市府表示，因應中央氣象局發布高溫資訊，立即出動洗街車，在市區路面環境持續灑水降溫，可降低環境溫度約10度，並維持2至3小時，對於高溫悶熱情形，將有效改善。同時要求各公共場所持續進行防熱宣導措施，提醒市民保持警覺。

天氣酷熱，新北消防局呼籲「三保」防熱傷害。（吳家詮翻攝）

新北市府貼心提醒市民注意以下事項：

一、 保持涼爽，外出時請穿著輕便透氣衣服，攜帶太陽眼鏡、寬邊帽及毛巾，並避免進行戶外長時間劇烈運動。請適時關懷長者、孩童等健康，室內保持通風及涼爽，採取降溫措施。

二、 定時補充水分，建議不喝冰水及酒精性飲料以避免遭受危害。戶外工作者及運動員應隨時留意自身及身邊伙伴狀況，適當休息及電解質飲料。

三、 保持警覺，避免在高溫時出門及戶外活動，隨時注意氣象局發布天氣預報，切勿疏忽而將幼兒或老人獨自留在車內。高血壓或心血管相關慢性病患，如發生氣喘、胸悶痛或心跳快情況，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫並迅速就醫。

警消巡訪呼籲市民天熱要多補充水分。（吳家詮翻攝）

四、 因熱感受身體不適民眾，可至鄰近超商、公共場所(如百貨公司、圖書館等)避暑，或至鄰近消防隊、派出所等政府機關場所請求協助。

消防局黃德清局長強調，請市民朋友保持警覺，如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚變紅、心跳加速後，出現抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等嚴重症狀，務必進行急救5步驟：「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

新北警方訪問關懷老人，宣導注意防熱。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)