PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日創黨大會將於台大醫院國際會議中心舉行，當天是柯與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日。網友卻將焦點放在，曾代表「白色力量」高調參選立委，卻慘敗的前北市府觀傳局長陳思宇身上，紛紛關心陳將在柯黨內擔任什麼職位？

陳思宇曾以「白色力量第一代」自居，笑著對柯文哲高喊：「阿北我在中央等著你！」最後卻僅拿到9689票（11.99%），以懸殊差距慘敗獲38591票（47.76%）的民進黨籍何志偉，引各界熱議。

網友在PTT論壇發文《陳思宇會在台灣民眾黨擔任什麼職位？》寫道：「柯P就要在下週二，正式啟動組黨的籌備流程。那麼身為白色力量的一員，戰功彪炳的立委落選人——陳思宇，會在這個新成立的政黨，擔任什麼樣的角色呢？是發言人？秘書長？還是台北黨部主委呢？好期待他能夠複出政壇啊！」

文章一出，迴響熱烈，其他網友紛紛回應：「女神兼秘書長」、「她其實可以繼續蹲士林」、「要跟阿伯就不能要人情要不分區」、「文宣部主任」、「她可以先選議員」、「地區立委再讓她當砲灰」、「再選一次區域立委啊，不然哩？」「地方要有人經營，就給她經營啦，不是嗎？」

(中時電子報)