1日是農曆七月鬼門開，義大遊樂世界在今年暑假將「5D鬼船」全面升級為「AR鬼船」，並從即日起至8月4日舉辦「鬼門開限定活動」，邀請民眾試膽。民眾只要體驗完AR鬼船後，若心跳數值沒有超過90，即可獲得「大膽王限定好禮」，每日限量50份。

義大遊樂世界說，「AR鬼船」全面升級，民眾進入AR鬼船只需要1支智慧型手機，即可運用現今高科技擴增實境功能，體驗7大驚悚虛擬實境，臨場感受12個「驚點」船艙，加上驚悚道具及視覺特效，讓民眾猶如置身在恐怖的鬼船。

義大遊樂世界也考慮到想玩鬼船又會怕的民眾，特別貼心規畫每周六、日下午2時至5時30分，將AR鬼船變身為「兒童版鬼屋」，歡迎大家嘗試。

此外，今年義大遊樂世界歡慶9週年，即日起至9月1日舉辦「幸運數字對對碰」活動，門票最低只要499元。民眾只要身分證字號有1或9，對中任1碼全票享699元、對中任2碼全票享599元、對中任3碼全票享499元；全票原價899元。另外再加碼優惠，只要出生月或日也有1或9，再加贈園區100元商品兌換券。

(旺報 )