行政執行署每月一次的「123聯合拍賣」又來了，台北分署這次拍賣亮點是4顆相傳慈禧太后最愛的碧璽寶石，還有不動產、腹部超音波、生化功能檢測儀等專業醫療檢測儀器等拍賣品。

台北分署指出，將於8月6日下午3時舉行碧璽寶石、太陽眼鏡、玉飾等動產及不動產聯合拍賣會，其中4顆碧璽寶石顏色各異，重量介於1.96克拉至7.36克拉間。

此外，台北分署也搭上即將上映的電影「捍衛戰士」續集熱潮，推出名牌太陽眼鏡253支。

不動產部分，台北分署將拍賣位於新北市新店區復興路旁的台北公館大樓、萬華西園路一段34巷內的公寓，台北車站前亞洲廣場大樓地下停車場的停車位則將進行第3次拍賣程序、台北市大安區、中正區、信義區、松山區、萬華區、文山區及新北市新店區、深坑區等共30筆土地，都是投資置產兩相宜的物件。

台北分署定於8月13日舉辦的法拍教學課程－「你與法拍的距離」額滿後，仍有民眾不斷來電希望參與上課，但因教學空間不足，已無法再增加名額。台北分署基於為民服務精神，決定於123聯合拍賣當日另外舉辦「法拍教學搶鮮看」的法拍現場導覽活動，由美麗的法拍親善大使Angel與Rose親自帶領報名民眾實際觀察拍賣程序的進行，實現法拍零距離。為免活動影響拍賣程序的進行，並提供細緻化的互動說明，本活動限額8名，自8月2日上午11時起，開放網路線上報名(https://forms.gle/Xj4jFPz6jtHaPp9h6)，額滿為止，先搶先贏。

(中時 )