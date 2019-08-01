一名陳姓毒蟲遭警方逮捕為帶回警局內驗尿後，竟趁隙將採驗罐內的尿液，趁警方疏於注意時倒掉換成清水調包，事後還像上游藥頭炫耀自己「具有貍貓換太子本事」，被警方調閱監視器與監聽時發現，檢方今天依妨害公務罪嫌起訴。

根據台中地方檢察署起訴書指出，台中市第一分局大誠派出所員警，於4月17日下午，在台中市北屯區一處住宅查獲通緝犯馬姓男子，並查扣大量海洛因、安非他命等毒品，因陳姓男子也在屋內，並坦承馬男也曾讓他吸食，因此一併被帶回警局採尿。

陳男在派出所廁所裝滿自己的尿液2罐供警方送驗，但陳男為規避施用毒品被查獲，竟趁員警不注意，偷偷拿走放置在辦公桌上的尿罐，假借要上廁所，到廁所內將封條貼紙撕開，將尿液倒掉再加水回填並放回原處。

警方其實有發現陳男尿液均呈清水狀，懷疑被調包，經調閱監視器發現尿罐遭陳男帶至廁所再放回原處，但陳男事後逃避警方通知，躲避前往警局重新接受採尿。

恰巧台中地檢署偵辦馬男另外涉及的一起毒品案時，監聽到陳男在電話中向馬男炫耀自己「很行」，調包尿液沒人發現，檢方立刻以滅證行為為由，開立拘票將陳男拘提到案，並在4月25日再行採尿送驗後，驗出安非他命、嗎啡等陽性反應，另以毒品罪偵辦，並在今天依妨害公務罪嫌將陳男起訴。

(中時電子報)