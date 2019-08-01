時代力量立委林昶佐傳出將退出時力，以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，林昶佐今天下午1時於立法院出面證實，即刻起退出時力，並以無黨籍投入立委選舉，同時基於國家利益，總統選舉支持蔡英文。

林昶佐指出，他多次在時力內部提出路線問題討論，但至今仍沒辦法與黨形成共識，距離投票剩5個月，沒辦法膠著渾沌路線問題，應該大步邁向前，跟社會夥伴開創更多可能，期待他的離開帶給時力改變契機。

林昶佐說，大陸對台灣龐大打壓，台灣只能奮力一戰，因此支持不傾中的總統候選人蔡英文是正確選擇，呼籲各選區不分黨派推派出最強候選人，聯手組成對抗國民黨的力量，希望透過整合非國民黨力量，一對一對決藍營候選人，確保航道航向未來，現在為時未晚，應該要做出選擇。

林昶佐強調，目前沒有考慮加入民進黨或柯Ｐ籌組的政黨，目前最重要是要找出每個選區最強戰將，希望可以廣納社會各揭優秀人士，一同攜手對抗國民黨。

(中時 )