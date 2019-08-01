美國總統川普今天提升巴西做為美國軍事盟國地位，放寬這個拉丁美洲大國進口先進武器的限制。

在送交國務院的通知中，川普說：「我在此指定巴西聯邦共和國為美國的主要非北約盟友（Non-NATO Ally）。」北約是北大西洋公約組織的簡稱。

擁有非北約盟友地位的各國，享有華府更高一層的信任，進而擁有美國武器市場的優先管道、推升兩國軍事間的聯繫。

目前隸屬美國主要非北約盟友的成員包括埃及、以色列、紐西蘭和台灣等。

川普5月已表明，打算給予巴西主要非北約盟友地位。

共和黨籍的總統川普，正與巴西右翼新總統波索納洛（Jair Bolsonaro）建立密切雙邊關係。波索納洛去年出乎意料勝選，並有著「巴西版川普」之稱。

巴西是拉丁美洲人口最多的國家，也是拉美最大經濟體，但貪腐和暴力犯罪猖獗。環保團體也痛批波索納洛放任讓採礦業者、砍伐業者等更猖狂地「攻擊」亞馬遜雨林。

川普30日並表示，美方正與巴西政府一起努力制訂新的貿易協議，以期降低關稅。原料和農產品大國巴西今天證實，巴美已展開兩國貿易協定的協商工作。

華府去年曾揚言對巴西鋼鐵和鋁製品徵收關稅，但後來給予豁免待遇。

(中央社)