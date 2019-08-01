食品藥物管理署今（1）日預告，未來「所有散裝食品」都得依規定標示產地，例如台灣、紐西蘭等，全台各傳統菜市場、一般小商家、甚至是路邊零售小吃攤販，都將納管。未來不標示者，將被開罰3萬至300萬元。

食藥署說，即日起進入兩個月法規預告期，最快10月公告，並自2021年起「分2階段」納管。

食藥署科長李婉媜受訪表示，依現行法規，現在只針對具有公司登記、商業登記者所販售的散裝食品強制要求標示，例如大賣場的裸賣蔬菜。為加強管理散裝食品的產地標示，因此研擬修改「散裝食品標示規定」。

食藥署說，因應散裝食品多元樣態，未來將依產品類別分2階段實施產品標示。第一階段，生鮮、冷藏、冷凍、脫水、乾燥、碾碎、研磨、簡單切割的農畜禽產品，屬於「未加工過」的食品，於2021年元月起施行。第二階段，其它品項（有加工過者），例如攤販自製的飯糰、黑糖糕等，於2022年元月起全面實施。

李婉媜也特別舉例說明，例如攤販自製的飯糰，使用台灣米、菲律賓黑豆、美國豌豆等多元產地素材，由於飯糰的型態經過實質轉型，因此產地標示「台灣」即可。

(工商 )