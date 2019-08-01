近日大陸軍隊在台海周邊進行軍演，今日凌晨發布駐港部隊演習影片，甚至傳出昨晚挾持我國貨輪前往廈門等情事，引發東亞區域局勢緊張。

總統蔡英文今日表示，台灣只要進入選舉季，文攻武嚇就會加強力道，這幾天區域內演習，今早在香港情勢最緊張的時刻，駐香港部隊公布演習畫面，恫嚇香港居民，騷擾空域海域，擴大演習，造成各國困擾，升高國際社會對中國的不信任，是不負責任的作法。

蔡英文強調：「對中國的軍事動態，都有全面掌握，國軍有萬全準備，可以捍衛國家和主權，面對威脅和挑戰，是我們團結的時刻。」

(工商 )