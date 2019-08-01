大陸台海軍演 蔡英文：選舉季的文攻武嚇 14:232019/08/01 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近日大陸軍隊在台海周邊進行軍演，今日凌晨發布駐港部隊演習影片，甚至傳出昨晚挾持我國貨輪前往廈門等情事，引發東亞區域局勢緊張。 總統蔡英文今日表示，台灣只要進入選舉季，文攻武嚇就會加強力道，這幾天區域內演習，今早在香港情勢最緊張的時刻，駐香港部隊公布演習畫面，恫嚇香港居民，騷擾空域海域，擴大演習，造成各國困擾，升高國際社會對中國的不信任，是不負責任的作法。 蔡英文強調：「對中國的軍事動態，都有全面掌握，國軍有萬全準備，可以捍衛國家和主權，面對威脅和挑戰，是我們團結的時刻。」 (工商 ) #演習 #蔡英文 #香港 #部隊 #今日 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜全代會致詞 李天鐸一語吐真心話 13:272019/07/28 政治 蔡政府私菸案又爆新進度 議員：柯P苦等的原子彈 18:112019/07/28 政治 蔡英文到彰化批：國民黨守護中華民國只是說說 19:452019/07/28 政治 NHK專訪 蔡拒一國兩制加強國防 04:102019/07/29 焦點新聞 韓蔡民調PK盤 黃暐瀚斷言：他將進場 12:202019/07/29 政治 只有小英能妖魔化小英 04:102019/07/30 時論廣場 打結搔頭乾笑!影片曝真實小英 18:202019/07/30 政治 國安人員私菸影響 小英支持度重傷 13:022019/07/31 政治 2020總統大選 學者：蔡英文「穩」了？！ 03:342019/08/01 政治 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 07:562019/08/01 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 組黨消息走漏柯P為何怒 黃暐瀚爆不能說的秘密 - 政治 韓國瑜90度鞠躬表達尊敬 校長們嚇一跳 - 政治 韓國瑜小心！黃暐瀚：柯組黨代表一件事 - 政治 柯P組黨愧對蔣渭水？包正豪嗆洪慈庸在悲憤什麼？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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