據美國之音（VOA）中文網1日報導，預計即將獲得核准升任美國海軍作戰部長的吉爾代中將（Michael Gilday）7月31日說，美軍正刻意避免刺激伊朗，以便集中精力應對大陸和俄羅斯的安全挑戰。

吉爾代中將在聯邦參議院軍事委員會作證時說，美國海軍在中東地區部署了必要資源應對那裡的緊張局勢，但是美軍正採取各項措施，包括更多利用盟友的力量，儘力降低美軍在中東地區參與大規模軍事行動的可能性。他說，這樣做是為了美軍能集中精力實施新的國家國防戰略。這項戰略視大陸和俄羅斯為美國的主要安全挑戰。

吉爾代說：「我們正小心翼翼展開軍事行動，向那個地區只派出了少量的軍力，注重安保和應急，目的是不去刺激伊朗。我的確認為外交努力能為化解危機提供機會、將我們帶回談判桌，好讓我們在全球軍力部署的努力中把資源用來應對俄羅斯和中國。」

在聽證會上，多位軍委會成員表達了對大陸迅速擴張軍力的不安。吉爾代中將說，為了應對大陸的挑戰，美國海軍繼續致力於合理安排資源，以保持和增強在印太地區的軍力部署。

吉爾代說：「我們必須要在那裡，而且每天都要在那裡。我們在南海、在東海以及在麻六甲海峽等重要海峽的部署表達了我們對維護自由與開放印太地區的意願，並且向中國和我們的地區夥伴們送去一個堅定信號：我們將維護全球商業航海的自由。」

吉爾代中將曾經指揮過海軍第八航母戰鬥群、海軍第10艦隊、海軍艦隊網路司令部，目前是美軍參謀長聯席會議作戰部主任。

出席7月31日聽證會的參議院軍委會幾乎所有成員都表示會投票支持吉爾代升任四星上將、接替理查森上將出任新的海軍作戰部長。

(中時 )