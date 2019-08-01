台北市長柯文哲挾著中間選民對藍綠的厭惡，順利殺出第三條路。只是，為了收編子弟兵建構全國性組織提名立委進軍國會，甚至未來決定參選總統，終而讓柯選擇組黨。

至於柯文哲組台灣民眾黨後，是否跟郭台銘、王金平等有更今一步互動甚至合作，一切仍充滿未知數。

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(中時電子報)