大政治大爆卦-無色覺醒》柯P組黨 投下台灣政壇震撼彈？ 14:132019/08/01 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲挾著中間選民對藍綠的厭惡，順利殺出第三條路。只是，為了收編子弟兵建構全國性組織提名立委進軍國會，甚至未來決定參選總統，終而讓柯選擇組黨。 至於柯文哲組台灣民眾黨後，是否跟郭台銘、王金平等有更今一步互動甚至合作，一切仍充滿未知數。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲組台灣民眾黨 北市府態度曖昧：明天回應 19:352019/07/31 政治 柯文哲組黨 拚10席區域與不分區立委 21:232019/07/31 政治 短評》三咖督局面 蔡英文就算連任也是少數總統 21:322019/07/31 政治 韓國瑜鐵口直斷 年初就預言柯一定參選 22:012019/07/31 政治 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 柯P將組黨 網友酸：親民黨如今都快成浮雲了 23:272019/07/31 政治 柯組黨已擬好2套劇本 郭台銘參戰、自己當主席 23:222019/07/31 政治 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 柯文哲組黨 幕僚：原子彈研發有成 02:002019/08/01 政治 不意外柯文哲組黨 曾銘宗籲國民黨必須團結 12:502019/08/01 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 組黨消息走漏柯P為何怒 黃暐瀚爆不能說的秘密 - 政治 韓國瑜90度鞠躬表達尊敬 校長們嚇一跳 - 政治 韓國瑜小心！黃暐瀚：柯組黨代表一件事 - 政治 柯P組黨愧對蔣渭水？包正豪嗆洪慈庸在悲憤什麼？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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