台北市長柯文哲市長組黨消息，遭媒體立即批露。內政部長徐國勇在臉書強調創黨成立大會是公開資訊，不是秘密，內政部的立場，有就有、沒有就沒有，召開創黨大會無從秘密，更無關乎公務員的紀律！

徐國勇說，媒體自昨日上午即向柯文哲詢問是否組黨，柯文哲當時含糊回應、並沒有正面回答，所以記者朋友後續也一直在追，也一直向有關機關查詢。內政部昨日下午大約13：30至14：00之間收到傳真資料，也就是「台灣民眾黨」召開成立籌備大會的通知，接著，即有記者主動向內政部詢問有沒有收到柯文哲的組黨申請。

他說，媒體早上問組黨，柯文哲下午即送創黨大會會議通知，申請後，立即有媒體主動詢問內政部，這種巧合，相信不是隱瞞也不是操作，而是顯見政黨召開創黨成立大會是公開事項，會議通知並非機密公文。

徐國勇表示，內政部經媒體詢問，當然必須依據事實回答，因為籌組政黨包含創黨成立大會是公開資訊，並不是秘密，媒體長期一直關心柯市長組黨事、一直在追尋此訊息，因為成立大會必然是上百個創黨黨員聚集在公開場合開會，籌組政黨、參與選舉在民主國家必然是公開透明的。內政部的立場，有就有、沒有就沒有，召開創黨大會無從秘密，更無關乎公務員的紀律！

(中時 )